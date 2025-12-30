Əraqçi: Netanyahu arzusunu reallaşdırmaq üçün ABŞ-ni yenə münaqişəyə cəlb etmək istəyir

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    30 dekabr, 2025
    • 22:06
    İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahu arzusunu reallaşdırmaq üçün ABŞ-ni yenə münaqişəyə cəlb etmək istəyir.

    "Report" İran mediasına istinadən xəbər verir ki, bunu İslam Respublikasının xarici işlər naziri Abbas Əraqçi "The Guardian"a müsahibəsində deyib.

    XİN başçısı iddia edib ki, ABŞ Prezidenti Donald Tramp İranı heç vaxt məğlub edə bilməz, lakin real danışıqlar vasitəsilə hər iki tərəf qələbə qazanar.

    "Amerika vətəndaşlarının əksəriyyəti etiraf edirlər ki, İsrail müttəfiq yox, əlavə bir yükdür", - Əraqçi qeyd edib.

    O, vurğulayıb ki, 12 günlük müharibədə İsrailin bütün vətəndaşları İranın gücünü öz üzərlərində hiss ediblər.

    Abbas Əraqçi İsrail ABŞ
    Арагчи: Нетаньяху хочет вовлечь США в конфликт, чтобы реализовать свои планы

