Арагчи: Нетаньяху хочет вовлечь США в конфликт, чтобы реализовать свои планы
В регионе
- 30 декабря, 2025
- 22:11
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху снова хочет вовлечь США в конфликт, чтобы реализовать свои планы.
Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи в интервью британской газете The Guardian.
По его словам, президент США Дональд Трамп никогда не сможет одолеть Иран, но обе стороны могут выиграть с помощью реальных переговоров.
"Большинство американских граждан признают, что Израиль не союзник, а дополнительное бремя", - отметил Арагчи.
Он подчеркнул, что в течение 12-дневной войны все граждане Израиля почувствовали на себе мощь Ирана.
Последние новости
23:03
СМИ: Нетаньяху и Трамп договорились о дедлайне в 2 месяца для разоружения ХАМАСДругие страны
22:49
СМИ: Эскалация между ОАЭ и Саудовской Аравией стала дипломатическим вызовом для СШАДругие страны
22:32
Уралоглу: Зангезурский коридор откроет Турции прямой выход к тюркским странамВ регионе
22:19
Карлсен выиграл чемпионат мира по блицуИндивидуальные
22:11
Арагчи: Нетаньяху хочет вовлечь США в конфликт, чтобы реализовать свои планыВ регионе
22:09
Вучич: Сербия станет одной из самых хорошо оснащенных в плане ПВО стран в ЕвропеДругие страны
21:53
Зеленский вновь заявил, что утверждения об атаке на резиденцию Путина необоснованныДругие страны
21:40
В Нахчыване организуют фейерверк по случаю новогодних праздниковВнутренняя политика
21:26