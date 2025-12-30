Арагчи: Нетаньяху хочет вовлечь США в конфликт, чтобы реализовать свои планы

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 30 декабря, 2025
    • 22:11
    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху снова хочет вовлечь США в конфликт, чтобы реализовать свои планы.

    Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи в интервью британской газете The Guardian.

    По его словам, президент США Дональд Трамп никогда не сможет одолеть Иран, но обе стороны могут выиграть с помощью реальных переговоров.

    "Большинство американских граждан признают, что Израиль не союзник, а дополнительное бремя", - отметил Арагчи.

    Он подчеркнул, что в течение 12-дневной войны все граждане Израиля почувствовали на себе мощь Ирана.

    Əraqçi: Netanyahu arzusunu reallaşdırmaq üçün ABŞ-ni yenə münaqişəyə cəlb etmək istəyir

