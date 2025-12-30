Арагчи: Нетаньяху хочет вовлечь США в конфликт, чтобы реализовать свои планы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху снова хочет вовлечь США в конфликт, чтобы реализовать свои планы.

Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи в интервью британской газете The Guardian.

По его словам, президент США Дональд Трамп никогда не сможет одолеть Иран, но обе стороны могут выиграть с помощью реальных переговоров.

"Большинство американских граждан признают, что Израиль не союзник, а дополнительное бремя", - отметил Арагчи.

Он подчеркнул, что в течение 12-дневной войны все граждане Израиля почувствовали на себе мощь Ирана.