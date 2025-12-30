İlham Əliyev Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni İllə bağlı paylaşım edib
- 30 dekabr, 2025
- 21:00
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sosial media hesablarında 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni İllə bağlı paylaşım edib.
"Report" paylaşımı təqdim edir:
December 30, 2025
