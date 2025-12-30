Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира

    Внутренняя политика
    • 30 декабря, 2025
    • 21:01
    Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился в своих аккаунтах в социальных сетях публикацией по случаю 31 декабря – Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года..

    Report представляет публикацию:

    Ильхам Алиев публикация в соцсетях
    İlham Əliyev Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni İllə bağlı paylaşım edib

