Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира
Внутренняя политика
- 30 декабря, 2025
- 21:01
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился в своих аккаунтах в социальных сетях публикацией по случаю 31 декабря – Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года..
Report представляет публикацию:
December 30, 2025
Последние новости
21:40
В Нахчыване организуют фейерверк по случаю новогодних праздниковВнутренняя политика
21:26
Совет глав государств СНГ пройдет 9 октября 2026 года в ТуркменистанеВ регионе
21:16
Зеленский сообщил о деталях гарантий безопасности для УкраиныДругие страны
21:01
Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Дня солидарности азербайджанцев мираВнутренняя политика
20:53
Эрдоган осудил решение Израиля о признании независимости СомалилендаВ регионе
20:38
США ввели санкции против 10 лиц и компаний из Венесуэлы и ИранаДругие страны
20:28
Фото
"Клуб молодых профессиональных велосипедистов" выразил благодарность Report за вклад в пропаганду спортаИндивидуальные
20:18
Зеленский: Мы обсуждаем возможность размещения американских войск в УкраинеДругие страны
20:10