Bakıda ağaclıq sahədə baş verən yanğının qarşısı alınıb
Hadisə
- 30 dekabr, 2025
- 20:52
Nizami rayonu, C.Naxçıvanski küçəsində ağaclıq sahədə yanğın baş verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) məlumat yayıb.
Əraziyə FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri cəlb olunub.
Yanğınsöndürənlərin müdaxiləsi sayəsində ağaclıq sahədə baş vermiş yanğın genişlənməsinə, o cümlədən yaxınlıqda yerləşən yaşayış binasına yayılmasına imkan verilmədən qısa müddətdə söndürülüb.
Yaşayış binası və ətraf ərazilər yanğından mühafizə olunub.
