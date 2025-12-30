İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Hadisə
    • 30 dekabr, 2025
    • 20:52
    Bakıda ağaclıq sahədə baş verən yanğının qarşısı alınıb

    Nizami rayonu, C.Naxçıvanski küçəsində ağaclıq sahədə yanğın baş verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) məlumat yayıb.

    Əraziyə FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri cəlb olunub.

    Yanğınsöndürənlərin müdaxiləsi sayəsində ağaclıq sahədə baş vermiş yanğın genişlənməsinə, o cümlədən yaxınlıqda yerləşən yaşayış binasına yayılmasına imkan verilmədən qısa müddətdə söndürülüb.

    Yaşayış binası və ətraf ərazilər yanğından mühafizə olunub.

