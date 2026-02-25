İlham Əliyev Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    Niyaməddin Musayev, Ağaəli İbrahimov və bir sıra şəxsə Mədəniyyət Nazirliyinin Fəxri diplomu verilib

    Mədəniyyət siyasəti
    • 25 fevral, 2026
    • 17:00
    Niyaməddin Musayev, Ağaəli İbrahimov və bir sıra şəxsə Mədəniyyət Nazirliyinin Fəxri diplomu verilib

    Mədəniyyət Nazirliyində bir qrup yubilyar mədəniyyət xadimi ilə görüş keçirilib.

    Nazirlikdən "Report"a verilən məlumata görə, görüşdə Xalq artistləri Niyaməddin Musayev, Yusif Axundzadə, Gülbacı İmanova, Səkinə İsmayılova, Natiq Şirinov, Xalq rəssamları Ağaəli İbrahimov, Eldar Mikayılzadə və tanınmış uşaq yazarı Solmaz Amanova iştirak ediblər.

    Mədəniyyət naziri Adil Kərimli onları yubileyləri münasibətilə təbrik edib, xoş arzularını çatdırıb.

    Nazir bildirib ki, bu şəxslərin hər biri mədəniyyətimizin inkişafına öz töhfələrini verirlər.

    Ümummilli Lider Heydər Əliyevin dövlətçilik fəlsəfəsində mədəniyyətə xüsusi münasibət olduğunu deyən nazir qeyd edib ki, dahi şəxsiyyət respublikaya rəhbərliyinin hər iki dövründə mədəniyyətimizə böyük diqqət və qayğı göstərib:

    "Bu mütərəqqi yanaşma hazırda Prezident İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva tərəfindən davam etdirilir. Mədəniyyətimizin inkişafı, qoruması və təbliği sənət adamlarına yüksək səviyyədə qayğı ilə paralel şəkildə aparılır. Dövlət başçısının sərəncamları ilə yaradıcı insanlar təqaüd və təltiflərə layiq görülürlər. Bu münasibət, sözsüz ki, mədəniyyət xadimlərinə böyük stimul verir, onları həyata və sənətə daha möhkəm bağlayır".

    Sonra Adil Kərimli yubilyarlara Mədəniyyət Nazirliyinin Fəxri diplomlarını təqdim edib, cansağlığı və fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıb.

    Sonda birgə foto çəkdirilib.

