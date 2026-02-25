Народные артисты и художники Азербайджана получили Почетные дипломы Минкультуры

В Министерстве культуры Азербайджана прошла встреча с группой деятелей культуры, отмечающих юбилейные даты.

Как сообщили Report в министерстве, во встрече приняли участие народные артисты Ниямеддин Мусаев, Юсиф Ахундзаде, Гюльбаджи Иманова, Сакина Исмайлова, Натиг Ширинов, народные художники Агали Ибрагимов, Эльдар Микяилзаде и известная детская писательница Солмаз Аманова.

Министр культуры Адиль Керимли поздравил их с юбилеями и отметил, что каждый из них вносит свой вклад в развитие азербайджанской культуры.

Затем Адиль Керимли вручил юбилярам Почетные дипломы Министерства культуры, пожелал им здоровья и успехов в деятельности.

В завершение было сделано совместное фото.