İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Maduro: Trampla telefon danışığı hörmətli və səmimi tonda keçib

    Digər ölkələr
    • 04 dekabr, 2025
    • 05:59
    Maduro: Trampla telefon danışığı hörmətli və səmimi tonda keçib

    Venesuela Prezidenti Nikolas Maduro ABŞ Prezidenti Donald Tramp ilə telefon danışığı apardığını bildirib. O, söhbətin hörmətli və səmimi tonda keçdiyini, bunun ölkələr arasında dialoqa töhfə verdiyini vurğulayıb.

    "Report"un məlumatına görə, Maduro bunu "Venezolana de Televisión" telekanalının efirində açıqlayıb.

    "Telefon zəngi aldım və ABŞ Prezidenti Donald Tramp ilə danışdım. Deyə bilərəm ki, söhbət hörmətli tonda keçdi, hətta dostyana idi", – deyə Maduro bildirib.

    O vurğulayıb ki, danışığın xarakteri iki dövlət arasında hörmətə əsaslanan dialoqa doğru atılan addımlardan xəbər verir.

    Venesuela Prezidenti əlavə edib ki, ona "mikrofon diplomatiyası xoş deyil və mühüm məsələlər reallığa çevrilənə qədər gizli qalmalıdır". O, ABŞ ilə diplomatik dialoqu alqışlayaraq Venesuelanın sülhə sadiqliyini qeyd edib: "Yaşasın dialoq, diplomatiya və sülh!"

    ABŞ Venesuela telefon danışığı
    Мадуро: Телефонный разговор с Трампом прошел в уважительном и дружелюбном тоне

    Son xəbərlər

    05:59

    Maduro: Trampla telefon danışığı hörmətli və səmimi tonda keçib

    Digər ölkələr
    05:29

    Astronomlar kainatdakı ən böyük fırlanan quruluşu kəşf ediblər

    Maraqlı
    04:59

    Tramp: ABŞ Karib hövzəsində katerə zərbədən sonra törədilən qətllə bağlı məlumatları açıqlayacaq

    Digər ölkələr
    04:43

    Venesuela öz hava məkanı üzərində tam suverenliyə malik olduğunu bəyan edib

    Digər ölkələr
    04:27
    Foto

    BMT iclasında Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərinə qayıdış barədə məlumat verilib

    Xarici siyasət
    03:58

    KİV: Livan İsrail ilə danışıqların nəticələrini mükəmməl adlandırıb

    Digər ölkələr
    03:26

    KİV: Yəmənin şərqində münaqişə tərəfləri atəşkəs barədə razılığa gəliblər

    Digər ölkələr
    02:43

    AP: Trampın xüsusi nümayəndəsi və Kuşner ABŞ-də Rüstəm Umerovla görüşəcəklər

    Digər ölkələr
    02:17

    Tramp Latın Amerikasında narkokartellərin yerüstü obyektlərinə zərbələr endiriləcəyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti