Elvis
    Мадуро: Телефонный разговор с Трампом прошел в уважительном и дружелюбном тоне

    Другие страны
    • 04 декабря, 2025
    • 05:59
    Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом, отметив, что беседа прошла в уважительном и дружелюбном тоне и способствовала диалогу между странами.

    Как передает Report, об этом он заявил в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

    "Я получил телефонный звонок и говорил с президентом США Дональдом Трампом. Могу сказать, что разговор прошел в уважительном тоне, даже был дружелюбным", - сказал Мадуро. Он подчеркнул, что характер разговора свидетельствует о "шагах к уважительному диалогу между двумя государствами".

    Президент Венесуэлы добавил, что ему "не нравится дипломатия микрофона, и важные вещи должны оставаться в тайне, пока не станут реальностью". Он приветствовал дипломатический диалог с США и отметил стремление Венесуэлы к миру: "Да здравствуют диалог, дипломатия и мир!" - отметио Мадуро.

    Maduro: Trampla telefon danışığı hörmətli və səmimi tonda keçib
    Elvis

    Лента новостей