Мадуро: Телефонный разговор с Трампом прошел в уважительном и дружелюбном тоне

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом, отметив, что беседа прошла в уважительном и дружелюбном тоне и способствовала диалогу между странами.

Как передает Report, об этом он заявил в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

"Я получил телефонный звонок и говорил с президентом США Дональдом Трампом. Могу сказать, что разговор прошел в уважительном тоне, даже был дружелюбным", - сказал Мадуро. Он подчеркнул, что характер разговора свидетельствует о "шагах к уважительному диалогу между двумя государствами".

Президент Венесуэлы добавил, что ему "не нравится дипломатия микрофона, и важные вещи должны оставаться в тайне, пока не станут реальностью". Он приветствовал дипломатический диалог с США и отметил стремление Венесуэлы к миру: "Да здравствуют диалог, дипломатия и мир!" - отметио Мадуро.