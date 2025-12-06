Эрдоган заявил Мадуро о важности открытых каналов диалога между США и Венесуэлой

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу турецкого лидера.

В ходе разговора стороны обсудили двусторонние отношения и региональные вопросы.

Эрдоган сообщил Мадуро, что внимательно следит за последними процессами, и что Турция выступает за решение проблем путем диалога.

Президент Турции отметил, что каналы диалога между США и Венесуэлой должны оставаться открытыми, и подчеркнул, что надеется на скорое устранение напряженности.