Эрдоган заявил Мадуро о важности открытых каналов диалога между США и Венесуэлой
В регионе
- 06 декабря, 2025
- 22:05
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро.
Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу турецкого лидера.
В ходе разговора стороны обсудили двусторонние отношения и региональные вопросы.
Эрдоган сообщил Мадуро, что внимательно следит за последними процессами, и что Турция выступает за решение проблем путем диалога.
Президент Турции отметил, что каналы диалога между США и Венесуэлой должны оставаться открытыми, и подчеркнул, что надеется на скорое устранение напряженности.
