Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Эрдоган заявил Мадуро о важности открытых каналов диалога между США и Венесуэлой

    В регионе
    • 06 декабря, 2025
    • 22:05
    Эрдоган заявил Мадуро о важности открытых каналов диалога между США и Венесуэлой

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу турецкого лидера.

    В ходе разговора стороны обсудили двусторонние отношения и региональные вопросы.

    Эрдоган сообщил Мадуро, что внимательно следит за последними процессами, и что Турция выступает за решение проблем путем диалога.

    Президент Турции отметил, что каналы диалога между США и Венесуэлой должны оставаться открытыми, и подчеркнул, что надеется на скорое устранение напряженности.

    Реджеп Тайип Эрдоган телефонный разговор Николас Мадуро Венесуэла США
    Ərdoğan Maduroya ABŞ ilə Venesuela arasında dialoq kanallarının açıq tutulmalı olduğunu bildirib
    Elvis

    Последние новости

    22:48

    Мерц, Стармер и Макрон 8 декабря примут участие в консультациях по Украине в Лондоне

    Другие страны
    22:29

    Госдеп: ЕС потратил больше денег на покупку газа из РФ, чем на помощь Украине

    Другие страны
    22:18

    Кобахидзе: Цель гибридных атак на Грузию - нанести ущерб национальным интересам

    В регионе
    22:17

    Состояние одного из отравившихся дымом при взрыве в ЖК "Гобу Парк-1" остается тяжелым

    Происшествия
    22:05

    Эрдоган заявил Мадуро о важности открытых каналов диалога между США и Венесуэлой

    В регионе
    21:59

    В ДТП в Бейлагане погиб человек, еще двое госпитализированы в тяжелом состоянии

    Происшествия
    21:45
    Фото

    Азербайджанские боксеры завоевали 4 медали на Кубке мира в России

    Индивидуальные
    21:37

    В Таиланде локомотив протаранил пассажирский состав с туристами

    Другие страны
    21:24
    Фото

    В чемпионате Азербайджана по дзюдо подведены итоги индивидуальных соревнований

    Индивидуальные
    Лента новостей