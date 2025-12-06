İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    "Qarabağ"ın U-12 komandası Qazaxıstandakı beynəlxalq turnirə qələbə ilə başlayıb

    Futbol
    • 06 dekabr, 2025
    • 14:05
    Qarabağın U-12 komandası Qazaxıstandakı beynəlxalq turnirə qələbə ilə başlayıb

    "Qarabağ"ın U-12 komandası Qazaxıstanın paytaxtı Astanada keçirilən beynəlxalq turnirə qələbə ilə başlayıb.

    "Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, Ağdam təmsilçisi "Kızıljar" (Qazaxıstan) komandasını 2:0 hesabı ilə məğlub edib.

    "Qarabağ"ın baş məşqçisi Şöhrət Yusifov "Report"a açıqlamasında belə oyunların gənc futbolçuların beynəlxalq təcrübəsinin artırılması baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini bildirib:

    Şöhrət Yusifov

    "Oyunun nəticəsi o qədər də əhəmiyyətli deyil. Bu yaşda uşaqların texniki-taktiki inkişafı daha vacibdir".

    Onun sözlərinə görə, turnirdən gözləntilər uşaqların inkişafı ilə bağlıdır. Çünki hər bir oyun onlar üçün təcrübədir:

    "Uşaqlar yaxşı oyun nümayiş etdirə bilsələr, düşünürəm ki, ən azı turnirin mükafatçıları olacaqlar".

    Qeyd edək ki, Azərbaycan komandası beynəlxalq yarışda ümumilikdə 6 oyun keçirəcək. Qazaxıstan, Azərbaycan, Rusiya, Gürcüstan, Özbəkistan, Qırğızıstan və Tacikistan təmsilçilərinin yer aldığı turnirə dekabrın 8-də yekun vurulacaq.

