    İngiltərə klubunun futbolçusu azarkeşə qarşı qeyri-etik hərəkətinə görə 4 oyunluq cəzalanıb

    Futbol
    06 dekabr, 2025
    • 15:22
    İngiltərə klubunun futbolçusu azarkeşə qarşı qeyri-etik hərəkətinə görə 4 oyunluq cəzalanıb

    İngiltərənin "Börnli" klubunun yarımmüdafiəçisi Hannibal Mejbri rəqib azarkeşə qarşı qeyri-etik hərəkətinə görə 4 oyunluq diskvalifikasiya edilib.

    "Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu Premyer Liqanın VIII turunda "Lids"lə oyunda reallaşıb.

    "Börnli"nin 2:0 hesablı qələbə qazandığı matçdan sonra qonaq azarkeşlərdən biri futbolçunun ona tüpürdüyünü bildirib. İngiltərə Futbol Assosiasiyası araşdırmalara başladıqdan sonra 22 yaşlı tunisli oyunçu günahını etiraf edib.

    O, 4 oyunluq cəza ilə yanaşı, 15 min funt-sterlinq cərimələnib.

    Qeyd edək ki, H.Mejbri 2025/2026 mövsümündə bütün turnirlərdə meydana çıxdığı 14 matçda bir məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. "Börnli" Premyer Liqanın turnir cədvəlində 10 xalla 19-cu yerdə qərarlaşıb.

    "Börnli" İngiltərə Premyer Liqası diskvalifikasiya Hannibal Mejbri

