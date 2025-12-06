Юношеская команда "Карабаха" с победы стартовала на турнире в Казахстане

Юношеская команда (U-12) ФК "Карабах" с победы стартовала в международном турнире в Астане (Казахстан).

Как сообщает казахстанское бюро Report, "Карабах" обыграл казахстанский "Кызылжар" со счетом 2:0.

Главный тренер азербайджанской команды Шохрат Юсифов в интервью Report заявил, что такие игры имеют важное значение для повышения международного опыта юных футболистов. "Результат игры не так важен. В таком возрасте важное значение имеет технико-тактическое развитие ребят", - отметил он.

По его словам, ожидания от турнира связаны со стремлением к развитию ребят, "так как каждая игра это опыт для них". "Если ребята смогут показать хорошую игру, то думаю как минимум станут призерами турнира", - добавил Юсифов.

В целом, футболисты "Карабаха" сыграют на турнире 6 игр.

В субботу состоялась официальная церемония открытия турнира, в котором принимают участие коллективы из семи стран - Казахстана, Азербайджана, России, Грузии, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.

Турнир завершится 8 декабря.