Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Юношеская команда "Карабаха" с победы стартовала на турнире в Казахстане

    Футбол
    • 06 декабря, 2025
    • 13:32
    Юношеская команда Карабаха с победы стартовала на турнире в Казахстане

    Юношеская команда (U-12) ФК "Карабах" с победы стартовала в международном турнире в Астане (Казахстан).

    Как сообщает казахстанское бюро Report, "Карабах" обыграл казахстанский "Кызылжар" со счетом 2:0.

    Главный тренер азербайджанской команды Шохрат Юсифов в интервью Report заявил, что такие игры имеют важное значение для повышения международного опыта юных футболистов. "Результат игры не так важен. В таком возрасте важное значение имеет технико-тактическое развитие ребят", - отметил он.

    По его словам, ожидания от турнира связаны со стремлением к развитию ребят, "так как каждая игра это опыт для них". "Если ребята смогут показать хорошую игру, то думаю как минимум станут призерами турнира", - добавил Юсифов.

    В целом, футболисты "Карабаха" сыграют на турнире 6 игр.

    В субботу состоялась официальная церемония открытия турнира, в котором принимают участие коллективы из семи стран - Казахстана, Азербайджана, России, Грузии, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.

    Турнир завершится 8 декабря.

    ФК "Карабах" Казахстан турнир Шохрат Юсифов
    Elvis

    Последние новости

    13:32
    Фото

    Юношеская команда "Карабаха" с победы стартовала на турнире в Казахстане

    Футбол
    13:20
    Фото

    В Турции автобус врезался в грузовик: 7 погибших, 11 раненых

    В регионе
    13:06

    Премьер Катара назвал "критическим" нынешний этап переговоров по Газе

    Другие страны
    13:06

    В Баку в воскресенье ожидаются осадки

    Экология
    12:55

    Премьер Катара призвал к установлению контактов с ХАМАС и "Талибаном" для решения конфликтов

    Другие страны
    12:49

    В Азербайджане число активных плательщиков НДС выросло почти на 10%

    Финансы
    12:45

    Хикмет Гаджиев обсудил с советником эмира Катара региональные процессы

    Внешняя политика
    12:37
    Фото

    В Баку состоялась церемония открытия Молодежного диалога D-8 - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    12:31
    Фото

    TIF начнет инвестиционную деятельность в I квартале 2026 года

    Финансы
    Лента новостей