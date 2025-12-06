İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Doha Forumunda Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesinə həsr olunan panel sessiya keçirilib

    Xarici siyasət
    • 06 dekabr, 2025
    • 15:50
    Doha Forumunda Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesinə həsr olunan panel sessiya keçirilib

    Doha Forumu çərçivəsində "Ermənistan–Azərbaycan Dayanıqlı Sülh: Vaşinqton Sazişi və Ortaq Gələcək" adlı panel sessiya keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, David Hearstın moderatorluğu ilə keçirilən paneldə Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev və Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan iştirak edib.

    H.Hacıyevin "X" hesabında yazdığı məlumata görə, müzakirələr zamanı sülhün iqtisadi faydaları, əlaqəlilik, etimad quruculuğu tədbirləri də daxil olmaqla Vaşinqton razılaşmasının icrası istiqamətində atılan addımlar müzakirə olunub.

    "Mən Azərbaycan tərəfinin Cənubi Qafqaz regionunu dayanıqlı sülh və rifah zonasına çevirmək istiqamətində göstərdiyi güclü iradəni vurğuladım", - Prezidentin köməkçisi qeyd edib.

    Azərbaycan Ermənistan Hikmət Hacıyev sülh prosesi
    Мирный процесс между Баку и Ереваном обсудили на форуме в Катаре

    Son xəbərlər

    16:29
    Foto

    Azərbaycan, Özbəkistan və Qazaxıstan diasporlarının görüşlərinin keçirilməsi barədə razılıq əldə olunub

    Xarici siyasət
    16:28

    Qadın və kişi cüdoçular arasında Azərbaycan çempionatının açılış mərasimi baş tutub

    Fərdi
    16:24

    "Nar"ın "Çoox Şanslı" lotereyasında 6-cı avtomobil sahibini tapıb

    Biznes
    16:19
    Foto

    Qüdsi Osmanov Rumıniyanın Timişoara şəhərində bir sıra görüşlər keçirib

    Xarici siyasət
    16:19

    Gürcüstanın Azərbaycandan pendir və kəsmik alışına çəkdiyi xərci 6 dəfəyə yaxın artıb

    Biznes
    15:52

    Donald Tramp İlham Əliyevə davamlı dəstəyinə görə təşəkkür edib

    Daxili siyasət
    15:50

    Doha Forumunda Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesinə həsr olunan panel sessiya keçirilib

    Xarici siyasət
    15:47

    Azərbaycan Türkiyədən dəri idxalına çəkdiyi xərclərini 25 % azaldıb

    Biznes
    15:40

    Laşa Maqradze: BBC Gürcüstana qarşı məqsədyönlü dezinformasiya yayır

    Region
    Bütün Xəbər Lenti