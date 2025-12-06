Мирный процесс между Баку и Ереваном обсудили на форуме в Катаре
- 06 декабря, 2025
- 16:03
На полях международного форума в Дохе прошла панельная сессия под названием "Армения-Азербайджан прочный мир: Вашингтонское соглашение и общее будущее".
Как передает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал на своей странице в соцсети Х.
На панельной дискуссии приняли участие помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев и секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.
В ходе панельной дискуссии были обсуждены экономические выгоды мира, взаимосвязанность, а также шаги, предпринятые в направлении реализации Вашингтонского соглашения, включая меры по укреплению доверия.
"Я подчеркнул твердое стремление Азербайджана превратить регион Южного Кавказа в зону устойчивого мира и процветания", - написал Гаджиев.
On the sidelines of @Dohaforum I and Armen Grigorian, Secretary of the Security Council of Armenia, participated in the panel titled “Armenia–Azerbaijan Lasting Peace: The Washington Accord and a Shared Future” with the moderator of @DavidHearst.— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) December 6, 2025
We discussed the steps taken in… pic.twitter.com/zh2uaQ446r