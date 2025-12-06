Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Мирный процесс между Баку и Ереваном обсудили на форуме в Катаре

    Внешняя политика
    • 06 декабря, 2025
    • 16:03
    На полях международного форума в Дохе прошла панельная сессия под названием "Армения-Азербайджан прочный мир: Вашингтонское соглашение и общее будущее".

    Как передает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал на своей странице в соцсети Х.

    На панельной дискуссии приняли участие помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев и секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

    В ходе панельной дискуссии были обсуждены экономические выгоды мира, взаимосвязанность, а также шаги, предпринятые в направлении реализации Вашингтонского соглашения, включая меры по укреплению доверия.

    "Я подчеркнул твердое стремление Азербайджана превратить регион Южного Кавказа в зону устойчивого мира и процветания", - написал Гаджиев.

    Doha Forumunda Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesinə həsr olunan panel sessiya keçirilib
    Baku-Yerevan peace process discussed at forum in Qatar
