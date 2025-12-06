Футбольные функционеры Азербайджана и Узбекистана обсудили подготовку к молодежному ЧМ-2027
- 06 декабря, 2025
- 20:19
Президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Ровшан Наджаф во время визита в столицу США Вашингтон для участия в церемонии жеребьевки ЧМ-2026 встретился с вице-президентом Футбольной ассоциации Узбекистана (УФА) Равшаном Ирматовым.
Об этом Report сообщили в АФФА.
На встрече были обсуждены различные вопросы, связанные с организацией и проведением чемпионата мира U-20, который состоится в Азербайджане и Узбекистане в 2027 году.
Стороны также обменяли мнениями для укрепления связей между ассоциациями в различных областях.
