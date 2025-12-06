Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    06 декабря, 2025
    Футбольные функционеры Азербайджана и Узбекистана обсудили подготовку к молодежному ЧМ-2027

    Президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Ровшан Наджаф во время визита в столицу США Вашингтон для участия в церемонии жеребьевки ЧМ-2026 встретился с вице-президентом Футбольной ассоциации Узбекистана (УФА) Равшаном Ирматовым.

    Об этом Report сообщили в АФФА.

    На встрече были обсуждены различные вопросы, связанные с организацией и проведением чемпионата мира U-20, который состоится в Азербайджане и Узбекистане в 2027 году.

    Стороны также обменяли мнениями для укрепления связей между ассоциациями в различных областях.

    Лента новостей