İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Qvadelupada Milad yarmarkasında avtomobil izdihamın üzərinə sürülüb, 10 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    • 06 dekabr, 2025
    • 13:18
    Qvadelupada Milad yarmarkasında avtomobil izdihamın üzərinə sürülüb, 10 nəfər ölüb

    Qvadelupada (Fransanın dənizaşırı ərazisi) avtomobil izdihamın üzərinə sürülüb, 10 nəfər ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə xarici KİV məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, Sent-Ann şəhərində Milad yarmarkasında baş verən hadisə nəticəsində 19 nəfər yaralanıb.

    Məlumata görə, yaralananların üçünün vəziyyəti ağırdır.

    Hadisənin səbəbi hələ ki məlum deyil.

    Qvadelupa avtomobil Qəza
    В Гваделупе в результате наезда автомобиля на рождественской ярмарке погибли 10 человек

    Son xəbərlər

    13:23

    S&P Azərbaycanın bank islahatlarını qiymətləndirib

    Maliyyə
    13:22

    Qətərin Baş naziri Qəzza ilə bağlı danışıqların hazırkı mərhələsini "kritik" adlandırıb

    Digər ölkələr
    13:18

    Qvadelupada Milad yarmarkasında avtomobil izdihamın üzərinə sürülüb, 10 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    13:14

    "Ehtiyat zabit hazırlığı kursu"na qəbul elan edilib

    Daxili siyasət
    13:03

    "Santos" Neymarla müqavilə müddətinin uzadılması ilə bağlı danışıqlara başlayıb

    Futbol
    12:51
    Foto

    Türkiyədə avtobus TIR-a çırpılıb, 7 nəfər ölüb, 11-i yaralanıb

    Region
    12:40

    Hikmət Hacıyev Qətər Əmirinin milli təhlükəsizlik üzrə müşaviri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    12:33

    Bazar günü temperatur enəcək, yağış yağacaq

    Ekologiya
    12:31

    Cessi Linqard Cənubi Koreya klubunu tərk edib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti