В Гваделупе в результате наезда автомобиля на рождественской ярмарке погибли 10 человек
Другие страны
- 06 декабря, 2025
- 12:24
В Гваделупе (заморские территории Франции) 10 человек погибли и 19 получили ранения в результате наезда автомобиля на толпу.
Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.
Инцидент произошел на рождественской ярмарке в городе Сент-Анн, на площади Шольшер.
СМИ также сообщают, что трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Причина инцидента остается неизвестной.
