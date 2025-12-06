В Гваделупе в результате наезда автомобиля на рождественской ярмарке погибли 10 человек

В Гваделупе (заморские территории Франции) 10 человек погибли и 19 получили ранения в результате наезда автомобиля на толпу.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

Инцидент произошел на рождественской ярмарке в городе Сент-Анн, на площади Шольшер.

СМИ также сообщают, что трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Причина инцидента остается неизвестной.