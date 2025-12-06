Азербайджан и германская Asienbrücke обсудили перспективы экономического сотрудничества
Бизнес
- 06 декабря, 2025
- 11:30
Азербайджан и Германия обсудили возможности расширения экономического сотрудничества и развития регионального партнерства.
Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики, обсуждения состоялись в ходе видеоконференции между министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым и президентом и председателем правления ассоциации Asienbrücke ("Азиатский мост") Андреасом Шойером.
На встрече также обсуждены вопросы развития регионального партнерства и дальнейшего укрепления взаимных бизнес-связей.
Стороны оценили перспективы сотрудничества по ряду приоритетных направлений, включая инвестиции, энергетические проекты, логистические и транзитные возможности, зеленую энергетику, цифровую экономику и промышленную кооперацию.
