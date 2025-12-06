İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Azərbaycan "Asienbrücke" Assosiasiyası ilə əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə edib

    Biznes
    • 06 dekabr, 2025
    • 10:59
    Azərbaycan Asienbrücke Assosiasiyası ilə əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə edib
    Mikayıl Cabbarov

    Azərbaycan və Almaniya arasında iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsi, regional tərəfdaşlığın təşviqi imkanları nəzərdən keçirilib.

    "Report" İqtisadiyyat Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə müzakirələr nazir Mikayıl Cabbarovun "Asienbrücke" Assosiasiyasının prezidenti və İdarə Heyətinin sədri Andreas Şoyer ilə videokonfrans formatında keçirilən görüşündə aparılıb.

    Görüşdə Azərbaycan və Almaniya arasında iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsi, regional tərəfdaşlığın təşviqi və qarşılıqlı biznes əlaqələrinin daha da gücləndirilməsi istiqamətində fikir mübadiləsi aparılıb. Tərəflər investisiya qoyuluşları, enerji layihələri, logistika və tranzit imkanları, yaşıl enerji, rəqəmsal iqtisadiyyat və sənaye əməkdaşlığı da daxil olmaqla bir sıra prioritet sahələrdə əməkdaşlıq perspektivlərini dəyərləndiriblər.

    Qeyd edək ki, "Asienbrücke" Almaniya və Avropa ilə Asiya ölkələri arasında iqtisadi, siyasi və sosial körpü qurmağı hədəfləyən beynəlxalq assosiasiyadır. Assosiasiya biznes dairələri, dövlət qurumları və ictimai təşkilatları bir araya gətirərək tərəfdaşlıq layihələrinin təşviqi, investisiya imkanlarının genişləndirilməsi istiqamətində fəaliyyət göstərir. Təşkilat enerji, ticarət, logistika, innovasiya və regional inkişaf sahələrində çoxşaxəli əməkdaşlıq platforması yaradır.

    İqtisadiyyat Nazirliyi Mikayıl Cabbarov “Asienbrücke” Assosiasiyası

    Son xəbərlər

    11:21

    Nazir müavini: Növbəti ildə gənclər siyasətində peşəkar iştirakçılıq gündəmə gətiriləcək

    Daxili siyasət
    11:19
    Foto

    Azərbaycan və Latviya arasında səhiyyə sahəsində əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunub

    Sağlamlıq
    11:19

    "S&P" Azərbaycanda inflyasiyanın 2029-cu ilədək 4 %-ə qədər azalacağını proqnozlaşdırır

    Maliyyə
    11:16

    Anar Quliyev: Şəhər planlaşdırılmasında gənclərin tələbləri nəzərə alınmalıdır

    İnfrastruktur
    11:07
    Foto

    Kartof yükündə gizlədilən külli miqdarda dərmanın ölkəyə gətirilməsi qarşısı alınıb

    Biznes
    11:02

    İlham Əliyev Finlandiya Prezidentini Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    10:59

    Naxçıvanda dekabr ayının pensiya ödənişləri başa çatdırılıb

    Sosial müdafiə
    10:59

    Azərbaycan "Asienbrücke" Assosiasiyası ilə əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə edib

    Biznes
    10:56

    İranda qadınların da iştirak etdiyi marafon yarışının təşkilatçılarna cinayət işi açılıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti