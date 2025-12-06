В результате российских ударов по Донецкой области Украины погибли двое, еще трое ранены

За минувшие сутки в результате атаки российских войск по Донецкой области Украины погибли два человека.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на главу Донецкой военной администрации Вадима Филашкина.

По его словам, в результате российских ударов еще три человека получили ранения.