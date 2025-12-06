Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    В результате российских ударов по Донецкой области Украины погибли двое, еще трое ранены

    Другие страны
    • 06 декабря, 2025
    • 11:25
    За минувшие сутки в результате атаки российских войск по Донецкой области Украины погибли два человека.

    Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на главу Донецкой военной администрации Вадима Филашкина.

    По его словам, в результате российских ударов еще три человека получили ранения.

    Rusiyanın Ukraynanın Donetsk vilayətinə zərbələri nəticəsində iki nəfər ölüb, üç nəfər yaralanıb
