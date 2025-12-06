В результате российских ударов по Донецкой области Украины погибли двое, еще трое ранены
Другие страны
- 06 декабря, 2025
- 11:25
За минувшие сутки в результате атаки российских войск по Донецкой области Украины погибли два человека.
Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на главу Донецкой военной администрации Вадима Филашкина.
По его словам, в результате российских ударов еще три человека получили ранения.
Последние новости
12:00
Фото
Попытка контрабанды крупной партии лекарств пресечена на грузино-азербайджанской границеБизнес
11:58
Фото
Азербайджан и Латвия обсудили возможности сотрудничества в сфере здравоохраненияЗдоровье
11:46
Хикмет Гаджиев и госминистр Катара обсудили отношения Баку и ДохиВнешняя политика
11:43
Анар Гулиев: При городском планировании необходимо учитывать потребности молодежиИнфраструктура
11:30
Азербайджан и германская Asienbrücke обсудили перспективы экономического сотрудничестваБизнес
11:25
В результате российских ударов по Донецкой области Украины погибли двое, еще трое раненыДругие страны
11:24
Ялчын Рафиев: В Баку откроются новые центры в рамках D-8Внешняя политика
11:08
Ильхам Алиев поздравил президента Финляндии с Днем независимостиВнешняя политика
11:01