Число погибших из-за ракетного обстрела ВС РФ в Харькове возросло до 4 человек
Другие страны
- 04 января, 2026
- 11:23
Число погибших из-за ракетного обстрела российскими войсками украинского Харькова возросло до четырех человек.
Как передает Report, об этом сообщил глава городской администрации Игорь Терехов.
По его словам, в Харькове вторые сутки идет непрерывная поисково-спасательная операция на месте ракетного удара в центр города, который произошел 2 января. Сегодня под завалами разрушенных зданий были обнаружены тела еще двоих погибших. В настоящее время, по данным Терехова, количество пострадавших от ракетного удара возросло до 31 человека.
Спасательные работы на месте трагедии продолжаются.
По данным полиции, под завалами могут находиться еще 3 человека, которые со 2 января не выходят на связь и считаются пропавшими без вести.
Последние новости
11:35
Госагентство занятости организовало курс профподготовки для лиц с нарушениями зренияСоциальная защита
11:23
Число погибших из-за ракетного обстрела ВС РФ в Харькове возросло до 4 человекДругие страны
11:03
На АЗС в Армении прогремел взрывВ регионе
10:53
Фото
В Сумгайыте демонтированы 11 незаконно установленных торговых киосковВнутренняя политика
10:46
В Гонконге при пожаре в жилом комплексе погиб человекДругие страны
10:28
Тренер "Реала" прокомментировал состояние травмированного МбаппеФутбол
10:06
В ряде регионов Азербайджана усилился ветерЭкология
09:56
США снимут ограничения на авиаполеты над Карибским моремДругие страны
09:39