    Число погибших из-за ракетного обстрела ВС РФ в Харькове возросло до 4 человек

    Другие страны
    • 04 января, 2026
    • 11:23
    Число погибших из-за ракетного обстрела ВС РФ в Харькове возросло до 4 человек

    Число погибших из-за ракетного обстрела российскими войсками украинского Харькова возросло до четырех человек.

    Как передает Report, об этом сообщил глава городской администрации Игорь Терехов.

    По его словам, в Харькове вторые сутки идет непрерывная поисково-спасательная операция на месте ракетного удара в центр города, который произошел 2 января. Сегодня под завалами разрушенных зданий были обнаружены тела еще двоих погибших. В настоящее время, по данным Терехова, количество пострадавших от ракетного удара возросло до 31 человека.

    Спасательные работы на месте трагедии продолжаются.

    По данным полиции, под завалами могут находиться еще 3 человека, которые со 2 января не выходят на связь и считаются пропавшими без вести.

    Харьков погибшие российско-украинская война

