Rusiya ordusunun Xarkova zərbələri nəticəsində ölənlərin sayı dördə çatıb
Digər ölkələr
- 04 yanvar, 2026
- 11:53
Rusiya qoşunlarının Ukraynanın Xarkov şəhərinə raket zərbəsi nəticəsində ölənlərin sayı dörd nəfərə çatıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə şəhər administrasiyasının rəhbəri İqor Terexov bildirib.
Onun sözlərinə görə, yanvarın 2-də şəhər mərkəzinə endirilən raket zərbəsinin yerində artıq ikinci gündür fasiləsiz axtarış-xilasetmə əməliyyatı aparılır. Zərbələrə məruz qalmış binaların dağıntıları altından daha iki nəfərin meyiti tapılıb. Terexovun məlumatına əsasən, hazırda raket zərbəsi nəticəsində xəsarət alanların sayı 31 nəfərə çatıb.
Faciə yerində xilasetmə işləri davam etdirilir.
Polisin məlumatına görə, dağıntılar altında yanvarın 2-dən etibarən əlaqə yaratmaq mümkün olmayan və itkin düşmüş hesab edilən daha üç nəfər qala bilər.
Son xəbərlər
12:10
Sabah 10 dərəcə şaxta olacaq, yollar buz bağlayacaqEkologiya
12:06
Kolumbiya Venesuela ilə bağlı BMT TŞ-nin iclasını çağırıbDigər ölkələr
11:55
Andrey Demçenko "Araz-Naxçıvan"ın baş məşqçisi təyin olunubFutbol
11:53
Rusiya ordusunun Xarkova zərbələri nəticəsində ölənlərin sayı dördə çatıbDigər ölkələr
11:42
İranda polis idarəsinə basqın edilib, ölən və yaralananlar varRegion
11:27
Ermənistanda qazdoldurma məntəqəsində partlayış baş veribRegion
11:22
Foto
Görmə məhdudiyyətli şəxslər üçün yeni peşə kursuna başlanıbSosial müdafiə
11:10
Honkonqda yaşayış kompleksində baş verən yanğın nəticəsində bir nəfər ölübDigər ölkələr
10:56