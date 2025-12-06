Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Генсек: Важно воспользоваться опытом Азербайджана в деятельности Молодежного диалога D-8

    Важно воспользоваться опытом Азербайджана в деятельности Молодежного диалога D-8.

    Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества D-8 Исиака Абдулгадир Имам на церемонии открытия Молодежного диалога D-8 в Баку.

    По его словам, направления деятельности Молодежного диалога D-8 включают в себя вопросы торговли, транспорта, образования, здравоохранения, а также аспекты, связанные с климатом.

    "Мы очень рады сотрудничеству с Азербайджаном, так как у этой страны достаточно опыта в данных сферах. Особенно ценен для нас опыт, накопленный Азербайджаном в рамках COP29. Молодежь составляет 20% нашего населения, и для нас важно, чтобы она смогла воспользоваться этим опытом", - сказал генсек.

    D-8 молодежный диалог Исиака Абдулгадир Имам опыт Азербайджана ОЭС
    D-8-in Baş katibi: Azərbaycanın təcrübələrindən yararlanmaq bizim üçün çox önəmlidir
    D-8 Secretary-General: Benefiting from Azerbaijan's experience is crucial
