Генсек: Важно воспользоваться опытом Азербайджана в деятельности Молодежного диалога D-8

Важно воспользоваться опытом Азербайджана в деятельности Молодежного диалога D-8.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества D-8 Исиака Абдулгадир Имам на церемонии открытия Молодежного диалога D-8 в Баку.

По его словам, направления деятельности Молодежного диалога D-8 включают в себя вопросы торговли, транспорта, образования, здравоохранения, а также аспекты, связанные с климатом.

"Мы очень рады сотрудничеству с Азербайджаном, так как у этой страны достаточно опыта в данных сферах. Особенно ценен для нас опыт, накопленный Азербайджаном в рамках COP29. Молодежь составляет 20% нашего населения, и для нас важно, чтобы она смогла воспользоваться этим опытом", - сказал генсек.