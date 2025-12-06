Ильхам Алиев поздравил президента Финляндии с Днем независимости

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Финляндской Республики Александру Стуббу.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником – Днем независимости Финляндской Республики.

Верю, что в интересах двух народов отношения между нашими странами и впредь будут развиваться на основе дружбы и сотрудничества.

В этот праздничный день выражаю Вам наилучшие пожелания, желаю Вашему народу постоянного благополучия и процветания".