Ильхам Алиев поздравил президента Финляндии с Днем независимости
Внешняя политика
- 06 декабря, 2025
- 11:08
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Финляндской Республики Александру Стуббу.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Уважаемый господин президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником – Днем независимости Финляндской Республики.
Верю, что в интересах двух народов отношения между нашими странами и впредь будут развиваться на основе дружбы и сотрудничества.
В этот праздничный день выражаю Вам наилучшие пожелания, желаю Вашему народу постоянного благополучия и процветания".
