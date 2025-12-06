Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Ильхам Алиев поздравил президента Финляндии с Днем независимости

    Внешняя политика
    • 06 декабря, 2025
    • 11:08
    Ильхам Алиев поздравил президента Финляндии с Днем независимости

    Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Финляндской Республики Александру Стуббу.

    Как сообщает Report, в письме говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником – Днем независимости Финляндской Республики.

    Верю, что в интересах двух народов отношения между нашими странами и впредь будут развиваться на основе дружбы и сотрудничества.

    В этот праздничный день выражаю Вам наилучшие пожелания, желаю Вашему народу постоянного благополучия и процветания".

