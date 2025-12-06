İlham Əliyev Finlandiya Prezidentini Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib

İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Xarici siyasət
    • 06 dekabr, 2025
    • 11:02
    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə Finlandiya Respublikasının Prezidenti Aleksandr Stubba təbrik məktubu ünvanlayıb.

    "Report"un məlumatına görə, mətndə deyilir:

    "Hörmətli cənab Prezident,

    Finlandiya Respublikasının milli bayramı – Müstəqillik Günü münasibətilə Sizi və xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından səmimi-qəlbdən təbrik edirəm.

    İnanıram ki, xalqlarımızın mənafelərinə uyğun olaraq ölkələrimiz arasında əlaqələr bundan sonra da dostluq və əməkdaşlıq zəminində inkişaf edəcəkdir.

    Bu bayram günündə Sizə ən xoş arzularımı çatdırır, xalqınıza daim əmin-amanlıq və firavanlıq arzulayıram".

    Ильхам Алиев поздравил президента Финляндии с Днем независимости

