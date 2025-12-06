Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    S&P: EBITDA "Азерэнержи" в 2025-2026гг увеличится до 540-580 млн манатов

    S&P: EBITDA Азерэнержи в 2025-2026гг увеличится до 540-580 млн манатов

    Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует EBITDA (показатель прибыли до вычета процентов, налогов, амортизации) ОАО "Азерэнержи" по итогам 2025 года на уровне 540–560 млн манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на прогнозы S&P, по итогам 2024 года EBITDA "Азерэнержи" составила 475,7 млн манатов".

    S&P ожидает, что EBITDA общества в 2026 году увеличится до 560–580 млн манатов:

    "Недавнее повышение тарифов на электроэнергию усилит в 2025-2027гг показатель EBITDA ОАО "Азерэнержи". Тарифный совет Азербайджана одобрил повышение оптового тарифа на продажу электроэнергии с 0,066 маната до 0,075 маната за 1 киловатт-час (кВт/ч) со 2 января 2025 года. Завершение в июне 2025 года строительства "Азерэнержи" новой парогазовой электростанции (ПГУ) добавит 1 280 МВт к ее текущей мощности и повысит эффективность производства электроэнергии. Прогнозируем, что рентабельность EBITDA увеличится примерно с 33% (в 2024 году) до 35% (в 2026 году), благодаря повышению эффективности деятельности компании и корректировке тарифов".

    Агентство ожидает увеличения капитальных затрат (CAPEX) "Азерэнержи" в 2025 году.

    "Компания планирует ввести в эксплуатацию несколько генерирующих активов, включая гидроэлектростанции, и инвестировать в проекты в области возобновляемой энергетики. Ожидается, что капитальные затраты достигнут 650–670 млн манатов в 2025 году и снизятся до 550–570 млн манатов в 2026 году. В результате мы ожидаем отрицательный свободный операционный денежный поток (FCF) в размере 160–180 млн манатов в 2025 году, который улучшится до нейтрального показателя в 2026 году. Ожидается, что государственные капитальные вложения покроют часть расходов на обслуживание долга общества, а плановая амортизация приведет к небольшому снижению уровня долга. Таким образом, мы ожидаем, что отношение средств от операционной деятельности (FFO) к долгу превысит 30% в прогнозируемый период", - отмечает агентство.

    В S&P считают, что основные кредитные риски общества, включая потенциальное увеличение оборотного капитала или капитальные затраты, могут быть компенсированы за счет государственной поддержки.

