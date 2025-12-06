Зеленский планирует на следующей неделе посетить Великобританию

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах 8 декабря посетить с визитом Великобританию.

Как передает Report, об этом он заявил журналистам.

"В Лондон поеду. Я думаю, что, скорее всего, встреча (с руководством Великобритании - ред.) может быть в понедельник", - сказал он.

Кроме того, президент сообщил, что ожидает в субботу доклад от секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустема Умерова о ходе переговоров с американской стороной.