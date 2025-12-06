Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Зеленский планирует на следующей неделе посетить Великобританию

    • 06 декабря, 2025
    • 16:41
    Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах 8 декабря посетить с визитом Великобританию.

    Как передает Report, об этом он заявил журналистам.

    "В Лондон поеду. Я думаю, что, скорее всего, встреча (с руководством Великобритании - ред.) может быть в понедельник", - сказал он.

    Кроме того, президент сообщил, что ожидает в субботу доклад от секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустема Умерова о ходе переговоров с американской стороной.

