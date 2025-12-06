Посол: Азербайджан поддерживает любые инициативы по укреплению связей с Казахстаном

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Kультурная политика
    • 06 декабря, 2025
    • 16:15
    В Астане 7 декабря пройдет XVI благотворительная ярмарка ASA Charity Bazar, в ней примет участие посольство Азербайджана в Казахстане.

    Как передает казахстанское бюро Report, мероприятие считается одним из крупнейших благотворительных событий в Казахстане, его организатором является Ассоциация супругов дипломатов ASA Kazakhstan.

    Собранные на ярмарке средства будут направлены на поддержку социальных проектов в Казахстане - помощь детским домам, кризисным центрам, приютам, медицинским и образовательным организациям.

    Ежегодно в ярмарке участвуют десятки дипломатических миссий, которые представляют национальные павильоны с блюдами, сувенирами и культурной продукцией своих стран. Для гостей подготовлены благотворительные лотереи и небольшая концертная программа.

    Посол Азербайджана в Казахстане Агалар Атамогланов в интервью Report рассказал об участии дипмиссии в этом мероприятии. Он отметил, что участие в благотворительной ярмарке стало для азербайджанского посольства важной ежегодной традицией.

    "Для нас эта ярмарка не просто культурное мероприятие. Это возможность внести реальный вклад в поддержку людей, которым нужна помощь. Мы всегда с уважением относимся к инициативам, направленным на благотворительность и социальную ответственность", - подчеркнул дипломат.

    По его словам, участие Азербайджана также служит укреплению гуманитарных связей между двумя странами: "Азербайджан и Казахстан - братские государства. Любая совместная инициатива, особенно такая, где объединяются культура, внимание к людям и добрые дела, делает наши связи еще крепче".

    Посол ожидает, что азербайджанский стенд традиционно вызовет интерес у гостей ярмарки, поскольку на нему будут представлены азербайджанская кухня, сувениры и элементы культуры - то, что всегда привлекает посетителей и помогает людям ближе узнать Азербайджан.

