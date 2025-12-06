Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Азербайджан сократил расходы на импорт кожи из Турции на 25%

    Бизнес
    • 06 декабря, 2025
    • 16:31
    Азербайджан сократил расходы на импорт кожи из Турции на 25%

    Азербайджан в январе-ноябре текущего года импортировал из Турции кожу и изделия из кожи на сумму $11,534 млн, что на 24,9% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Совета экспортеров Турции.

    В ноябре Турция экспортировала в Азербайджан кожу и изделия из кожи на сумму $550,3 тыс., что на 61,8% меньше, чем годом ранее.

    За 11 месяцев общая стоимость экспорта кожи и изделий из кожи из Турции сократилась на 5% в годовом сравнении, до $1 млрд 345 млн, а в ноябре - на 13,8%, до $100,444 млн.

    Крупнейшими импортерами кожи и изделий из кожи из Турции стали Германия ($103,838 млн на 10,1% меньше, чем годом ранее), Италия ($90,693 млн, -3,7%) и Ирак ($87,748 млн, -8,4%).

    Турция кожа изделия из кожи импорт Азербайджан
    Azərbaycan Türkiyədən dəri idxalına çəkdiyi xərclərini 25 % azaldıb
    Elvis

    Последние новости

    16:41

    Зеленский планирует на следующей неделе посетить Великобританию

    Другие страны
    16:31

    Азербайджан сократил расходы на импорт кожи из Турции на 25%

    Бизнес
    16:15

    Посол: Азербайджан поддерживает любые инициативы по укреплению связей с Казахстаном

    Kультурная политика
    16:07

    Мэттью Уитакер: США не могут постоянно выполнять роль мирового полицейского

    Другие страны
    16:03

    Мирный процесс между Баку и Ереваном обсудили на форуме в Катаре

    Внешняя политика
    15:55

    Гаджиев: Региону нужна международная поддержка для получения экономической выгоды от мирной повестки

    Внешняя политика
    15:40
    Фото

    Президент Ильхам Алиев принял руководителей ряда компаний ОАЭ

    Внешняя политика
    15:29

    Помощник президента: Мы прилагаем все усилия для продвижения мирной повестки

    Внешняя политика
    15:25
    Фото

    В школе в Тбилиси откроется STEAM-центр в рамках сотрудничества с Минобразования Азербайджана

    Наука и образование
    Лента новостей