Азербайджан сократил расходы на импорт кожи из Турции на 25%

Азербайджан в январе-ноябре текущего года импортировал из Турции кожу и изделия из кожи на сумму $11,534 млн, что на 24,9% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Совета экспортеров Турции.

В ноябре Турция экспортировала в Азербайджан кожу и изделия из кожи на сумму $550,3 тыс., что на 61,8% меньше, чем годом ранее.

За 11 месяцев общая стоимость экспорта кожи и изделий из кожи из Турции сократилась на 5% в годовом сравнении, до $1 млрд 345 млн, а в ноябре - на 13,8%, до $100,444 млн.

Крупнейшими импортерами кожи и изделий из кожи из Турции стали Германия ($103,838 млн на 10,1% меньше, чем годом ранее), Италия ($90,693 млн, -3,7%) и Ирак ($87,748 млн, -8,4%).