    Мэттью Уитакер: США не могут постоянно выполнять роль мирового полицейского

    Другие страны
    • 06 декабря, 2025
    • 16:07
    Мэттью Уитакер: США не могут постоянно выполнять роль мирового полицейского

    США не могут постоянно выполнять роль мирового полицейского.

    Как передает Report, об этом заявил посол США при НАТО Мэттью Уитакер на международном саммите в Дохе, комментируя новую Стратегию нацбезопасности США.

    "США не могут постоянно быть мировым полицейским. Мы не можем быть быстроразвертываемой силой, которая ездит по всему миру и вмешивается в каждый конфликт", - сказал он.

    Уитакер также подчеркнул, что Вашингтон в рамках новой стратегии будет больше полагаться на своих региональных партнеров, таких как Катар, чтобы те могли "взять на себя часть тяжелой работы". Он также подчеркнул, что Катар является одним из самых близких внеблоковых партнеров США.

    Уитакер объясняет подобную стратегию стремлением Вашингтона видеть развитие союзников, в том числе и по НАТО.

    "Мы хотим, чтобы наши союзники развивались, <...> чтобы нам не приходилось держать авианосцы и линкоры в постоянном патрулировании по всему мир", - добавил посол.

    Лента новостей