    В Баку впервые проходит Молодежный диалог D-8

    Внешняя политика
    • 06 декабря, 2025
    • 10:33
    В Баку впервые проходит Молодежный диалог D-8

    В Баку впервые организован Молодежный диалог D-8 ("Исламская восьмерка").

    Как сообщает Report, в мероприятии принимают участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества D-8 Исиака Абдулгадир Имам, председатель Госкомитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анар Гулиев, главный переговорщик СОР29, заместитель министра иностранных дел Ялчын Рафиев и др.

    Тема диалога - "Молодежь формирует будущее глобальной городской повестки: устойчивые и климатически устойчивые города будущего".

    Организатором мероприятия выступает Министерство молодежи и спорта Азербайджана.

    Основная цель мероприятия - укрепление регионального и международного сотрудничества среди молодежи, повышение ее потенциала в сфере инноваций и занятости, а также расширение роли молодежи в построении устойчивой, инклюзивной и экологичной городской среды.

    В рамках форума будут обсуждаться темы "Развитие человеческого капитала и устойчивое градостроительство - молодежь как ведущая сила развития", "Устойчивое градостроительство: Молодежь и будущее городов", "Трансформация для умных и инклюзивных городов".

