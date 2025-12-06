США выделят Руанде $158 млн на развитие сферы здравоохранения

США выделяют Руанде $158 млн на развитие системы здравоохранения восточноафриканской страны.

Как передает Report, об этом сообщает Госдеп США.

Стороны подписали соответствующее соглашение.

Документ предусматривает "всеобъемлющую стратегию по спасению жизней, укреплению системы здравоохранения Руанды", подчеркивает Госдеп.

В рамках сделки США предоставят порядка $158 млн на борьбу руандийских властей с ВИЧ, СПИД, малярией и другими инфекционными заболеваниями. Средства также будут направлены на улучшение эпидемического надзора и реагирования на вспышки болезней.

"В свою очередь правительство Руанды планирует увеличить собственные инвестиции в здравоохранение на $70 млн, постепенно беря на себя большую финансовую ответственность по мере сокращения американской поддержки", - отметило ведомство.