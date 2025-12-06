В Турции автобус врезался в грузовик: 7 погибших, 11 раненых
- 06 декабря, 2025
- 13:20
В результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком вблизи района Бахче провинции Османие в Турции 7 человек погибли, 11 получили ранения.
Как сообщает Report, об этом передает TRT Haber.
Сообщается, что пассажирский автобус, следовавший по маршруту Измир-Газиантеп, врезался в стоявший на дороге грузовик (TIR), у которого лопнула шина.
