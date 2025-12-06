Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    В Турции автобус врезался в грузовик: 7 погибших, 11 раненых

    • 06 декабря, 2025
    • 13:20
    В Турции автобус врезался в грузовик: 7 погибших, 11 раненых

    В результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком вблизи района Бахче провинции Османие в Турции 7 человек погибли, 11 получили ранения.

    Как сообщает Report, об этом передает TRT Haber.

    Сообщается, что пассажирский автобус, следовавший по маршруту Измир-Газиантеп, врезался в стоявший на дороге грузовик (TIR), у которого лопнула шина.

