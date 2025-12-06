Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    S&P оценило реформы в банковском секторе Азербайджана

    Финансы
    • 06 декабря, 2025
    • 14:06
    S&P оценило реформы в банковском секторе Азербайджана

    Уровень долларизации депозитов в банковской системе Азербайджане остается значительно выше уровня долларизации кредитов, это вызывает определенный структурный валютный дисбаланс между валютными обязательствами и активами, преимущественно, в манатах.

    Как сообщает "Report", об этом говорится в прогнозах международного рейтингового агентства "S&P Global Ratings".

    По оценке аналитиков S&P, уровень долларизации депозитов снизился с 55% до 29% по сравнению с допандемийным периодом COVID-19.

    "Этому способствовали более высокие процентные ставки по депозитам в манатах и долгосрочная стабильность обменного курса. Однако, этот показатель крайне чувствителен к фактору доверия, и в случае повторного усиления давления на обменный курс возможен быстрый переход вкладчиков на иностранную валюту", - отмечает агентство.

    S&P подчеркивает, что Азербайджан приступил к ряду реформ в рамках Стратегии развития финансового сектора на 2024-2026 годы, направленных на усиление пруденциального регулирования и банковского надзора.

    В частности, продолжается поэтапное внедрение стандартов "Базель III", проводится пилотное применение системы надзора на основе рисков, наряду с инициативами по совершенствованию управления, раскрытию информации и макропруденциальному надзору.

    "Хотя реформы находятся на начальном этапе, их полная реализация должна способствовать снижению разрыва с международной практикой регулирования. Тем не менее, банковский сектор Азербайджана продолжает сохранять стабильный профиль финансирования за счет растущей депозитной базы", - подчеркивает агентство.

