S&P оценило реформы в банковском секторе Азербайджана

Уровень долларизации депозитов в банковской системе Азербайджане остается значительно выше уровня долларизации кредитов, это вызывает определенный структурный валютный дисбаланс между валютными обязательствами и активами, преимущественно, в манатах.

Как сообщает "Report", об этом говорится в прогнозах международного рейтингового агентства "S&P Global Ratings".

По оценке аналитиков S&P, уровень долларизации депозитов снизился с 55% до 29% по сравнению с допандемийным периодом COVID-19.

"Этому способствовали более высокие процентные ставки по депозитам в манатах и долгосрочная стабильность обменного курса. Однако, этот показатель крайне чувствителен к фактору доверия, и в случае повторного усиления давления на обменный курс возможен быстрый переход вкладчиков на иностранную валюту", - отмечает агентство.

S&P подчеркивает, что Азербайджан приступил к ряду реформ в рамках Стратегии развития финансового сектора на 2024-2026 годы, направленных на усиление пруденциального регулирования и банковского надзора.

В частности, продолжается поэтапное внедрение стандартов "Базель III", проводится пилотное применение системы надзора на основе рисков, наряду с инициативами по совершенствованию управления, раскрытию информации и макропруденциальному надзору.

"Хотя реформы находятся на начальном этапе, их полная реализация должна способствовать снижению разрыва с международной практикой регулирования. Тем не менее, банковский сектор Азербайджана продолжает сохранять стабильный профиль финансирования за счет растущей депозитной базы", - подчеркивает агентство.