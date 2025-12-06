Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Премьер Катара назвал "критическим" нынешний этап переговоров по Газе

    Другие страны
    • 06 декабря, 2025
    • 13:06
    Премьер Катара назвал критическим нынешний этап переговоров по Газе

    Премьер-министр Катара Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани заявил, что стороны переговоров по урегулированию конфликта в секторе Газа проходят через "критический момент".

    Как передает Report со ссылкой на Al-Jazeera, об этом катарский премьер заявил на международном форуме в Дохе.

    "Мы переживаем критический момент. Перемирие не может быть достигнуто, пока не произойдет полный вывод войск {израильских - ред.], пока в Газе не восстановится стабильность и пока люди не смогут свободно входить и выходить [из сектора], чего сегодня не происходит", - сказал Аль Тани.

    Катарский премьер также подчеркнул, что стороны тем не менее продемонстрировали "готовность довести дело до конца".

    Он отметил, что посредники в настоящее время работают над тем, чтобы "проложить путь" ко второму этапу соглашения о прекращении огня.

    Катар cектор Газа ХАМАС переговоры Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани Израиль
