Премьер Катара назвал "критическим" нынешний этап переговоров по Газе

Премьер-министр Катара Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани заявил, что стороны переговоров по урегулированию конфликта в секторе Газа проходят через "критический момент".

Как передает Report со ссылкой на Al-Jazeera, об этом катарский премьер заявил на международном форуме в Дохе.

"Мы переживаем критический момент. Перемирие не может быть достигнуто, пока не произойдет полный вывод войск {израильских - ред.], пока в Газе не восстановится стабильность и пока люди не смогут свободно входить и выходить [из сектора], чего сегодня не происходит", - сказал Аль Тани.

Катарский премьер также подчеркнул, что стороны тем не менее продемонстрировали "готовность довести дело до конца".

Он отметил, что посредники в настоящее время работают над тем, чтобы "проложить путь" ко второму этапу соглашения о прекращении огня.