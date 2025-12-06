Каллас считает критику США в адрес ЕС отчасти справедливой

Глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала новую Стратегию национальной безопасности США частично справедливой по отношению к Европе.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом она сказала на международном форуме в Дохе.

"Критики много, но я думаю, что отчасти она справедлива. Если посмотреть на Европу, то она недооценивает свою силу в противостоянии с Россией", - сказала Каллас.

Она также подчеркнула, что США по-прежнему остаются главным союзником Евросоюза.

"Я думаю, что мы не всегда сходились во взглядах по разным вопросам, но, на мой взгляд, общий принцип остается неизменным. Мы - главные союзники и мы должны держаться вместе", - добавила Каллас.

Отметим, что в новой Стратегии нацбезопасности США, опубликованной на сайте Белого дома, Европа была названа "неуверенной в себе".