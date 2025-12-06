İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Kaya Kallas ABŞ-nin Aİ-yə qarşı tənqidini qismən ədalətli hesab edir

    Digər ölkələr
    • 06 dekabr, 2025
    • 14:36
    Kaya Kallas ABŞ-nin Aİ-yə qarşı tənqidini qismən ədalətli hesab edir

    Avropa İttifaqının (Aİ) xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi Kaya Kallas ABŞ-nin yeni Milli Təhlükəsizlik Strategiyasını Avropaya münasibətdə qismən ədalətli adlandırıb.

    "Report"un xarici KİV-ə istinadən verdiyi məlumata görə, o, bu barədə Dohada keçirilən beynəlxalq forumda deyib.

    "Tənqid çoxdur, amma mən düşünürəm ki, bu, qismən ədalətlidir. Əgər Avropaya baxsaq, o, Rusiya ilə qarşıdurmada öz gücünü lazımınca qiymətləndirmir", - K.Kallas bildirib.

    O həmçinin vurğulayıb ki, ABŞ hələ də Avropa İttifaqının əsas müttəfiqi olaraq qalır:

    "Mən düşünürəm ki, biz müxtəlif məsələlərdə həmişə eyni mövqedə olmamışıq, lakin mənim fikrimcə, ümumi prinsip dəyişməz olaraq qalır. Biz əsas müttəfiqlərik və birlikdə olmalıyıq".

    Qeyd edək ki, Ağ Evin saytında dərc edilən ABŞ-nin yeni Milli Təhlükəsizlik Strategiyasında Avropa "özünə inamsız" kimi qələmə verilib.

