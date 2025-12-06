Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Премьер Катара призвал к установлению контактов с ХАМАС и "Талибаном" для решения конфликтов

    • 06 декабря, 2025
    • 12:55
    Премьер-министр Катара Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани, выступая в Дохе, призвал международное сообщество проводить диалог с представителями палестинского движения ХАМАС и афганского "Талибан" для урегулирования конфликтов.

    "Если мы не будем поддерживать с ними (ХАМАС и Талибан - ред.) открытые каналы связи, то ни один из конфликтов [связанных с этими группировками] не будет разрешен", - сказал Аль Тани.

    Он подчеркнул, что Катар готов предоставить платформу для переговоров сторон. При этом он указал, что Катар придерживается нейтралитета.

    "Посмотрите, чего мы добились, положив конец самой продолжительной современной войне между США и Афганистаном. Политический офис "Талибана" [в Катаре] был создан с единственной целью - способствовать этим посредническим усилиям", - сказал Аль Тани.

