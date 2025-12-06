Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    В Баку в воскресенье ожидаются осадки

    Экология
    • 06 декабря, 2025
    • 13:06
    В Баку в воскресенье ожидаются осадки

    7 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

    Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, днем местами возможна изморось, вечером - кратковременные дожди.

    Будет преобладать умеренный северо-западный ветер, который вечером сменится северо-восточным.

    Температура воздуха ночью составит 8-11, днем - ​​12-14° тепла. Атмосферное давление - 767 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 75-85%.

    В регионах Азербайджана в основном без осадков, однако утром, начиная с западных районов, местами ожидаются дожди. В отдельных местах возможны ливни, в горных районах выпадет снег, местами не исключается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 2-7, днем - 10-14° тепла, в горах ночью - 0-5, днем - 4-7° тепла.

    прогноз погоды Азербайджан изморось туман
    Bazar günü temperatur enəcək, yağış yağacaq
    Elvis

    Последние новости

    13:32
    Фото

    Юношеская команда "Карабаха" с победы стартовала на турнире в Казахстане

    Футбол
    13:20
    Фото

    В Турции автобус врезался в грузовик: 7 погибших, 11 раненых

    В регионе
    13:06

    Премьер Катара назвал "критическим" нынешний этап переговоров по Газе

    Другие страны
    13:06

    В Баку в воскресенье ожидаются осадки

    Экология
    12:55

    Премьер Катара призвал к установлению контактов с ХАМАС и "Талибаном" для решения конфликтов

    Другие страны
    12:49

    В Азербайджане число активных плательщиков НДС выросло почти на 10%

    Финансы
    12:45

    Хикмет Гаджиев обсудил с советником эмира Катара региональные процессы

    Внешняя политика
    12:37
    Фото

    В Баку состоялась церемония открытия Молодежного диалога D-8 - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    12:31
    Фото

    TIF начнет инвестиционную деятельность в I квартале 2026 года

    Финансы
    Лента новостей