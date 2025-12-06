Ялчын Рафиев: В Баку откроются новые центры в рамках D-8

В Баку будут созданы новые специализированные центры в рамках Организации экономического сотрудничества D-8.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчын Рафиев в ходе выступления на открытии Молодежного диалога D-8 в Баку.

По его словам, их создание направлено на укрепление сотрудничества между странами "исламской восьмерки".

"Эти центры будут специализироваться на вопросах климата, медиа и транспортной отрасли. Все это является вкладом Азербайджана в деятельность организации D-8. Предпринимаемые нами шаги демонстрируют, насколько активно наша страна участвует в работе организации", - сказал Рафиев.

Замминистра также отметил, что Молодежный диалог D-8 представляет интересы 350 млн молодых людей из стран-участниц: "Инициативы молодежи сформируют наше будущее. Это мероприятие предоставляет идеальную возможность для реализации наших идей".