İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Yalçın Rəfiyev: Bakıda D-8 təşkilatı çərçivəsində üç istiqamət üzrə yeni mərkəzlər açılacaq

    Xarici siyasət
    • 06 dekabr, 2025
    • 10:56
    Yalçın Rəfiyev: Bakıda D-8 təşkilatı çərçivəsində üç istiqamət üzrə yeni mərkəzlər açılacaq

    Bakıda D-8 İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində üç istiqamət üzrə yeni mərkəzlər açılacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan xarici işlər nazirinin müavini Yalçın Rəfiyev D-8 Gənclər Dialoqunun açılışında çıxışı zamanı deyib.

    Onun sözlərinə görə, bu mərkəzlər D-8 təşkilatı çərçivəsində daha sıx əməkdaşlıq etmək məqsədi daşıyır:

    "Həmin mərkəzlər iqlim, media və nəqliyyat sahəsi üzrə fəaliyyət göstərəcək. Bunlar hamısı Azərbaycanın D-8 təşkilatına töhfəsidir. Bizim atdığımız addımlar ölkəmizin təşkilat çərçivəsində necə aktiv iştirak etdiyini göstərir".

    Nazir müavini həmçinin bildirib ki, D-8 Gənclər Dialoqu 350 milyon gəncin Bakıda təmsil olunması deməkdir:

    "Gənclərin təşəbbüsləri gələcəyimizi formalaşdıracaq. Bu tədbir ideyalarımızın reallaşması üçün ideal fürsətdir".

    D-8 İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı D-8 Gənclər Dialoqu Yalçın Rəfiyev
    Ялчын Рафиев: В Баку откроются новые центры в рамках D-8

    Son xəbərlər

    11:21

    Nazir müavini: Növbəti ildə gənclər siyasətində peşəkar iştirakçılıq gündəmə gətiriləcək

    Daxili siyasət
    11:19
    Foto

    Azərbaycan və Latviya arasında səhiyyə sahəsində əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunub

    Sağlamlıq
    11:19

    "S&P" Azərbaycanda inflyasiyanın 2029-cu ilədək 4 %-ə qədər azalacağını proqnozlaşdırır

    Maliyyə
    11:16

    Anar Quliyev: Şəhər planlaşdırılmasında gənclərin tələbləri nəzərə alınmalıdır

    İnfrastruktur
    11:07
    Foto

    Kartof yükündə gizlədilən külli miqdarda dərmanın ölkəyə gətirilməsi qarşısı alınıb

    Biznes
    11:02

    İlham Əliyev Finlandiya Prezidentini Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    10:59

    Naxçıvanda dekabr ayının pensiya ödənişləri başa çatdırılıb

    Sosial müdafiə
    10:59

    Azərbaycan "Asienbrücke" Assosiasiyası ilə əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə edib

    Biznes
    10:56

    İranda qadınların da iştirak etdiyi marafon yarışının təşkilatçılarna cinayət işi açılıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti