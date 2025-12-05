Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Министр иностранных дел Азербайджана представил стратегическое видение страны на европейском форуме

    Внешняя политика
    • 05 декабря, 2025
    • 22:18
    В рамках рабочего визита в Австрию министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в IV Европейской конференции по исследованиям Азербайджана.

    Как передает Report со ссылкой на МИД Азербайджана, мероприятие собрало политиков, представителей аналитических центров, ученых и независимых экспертов для обсуждения стратегического видения Азербайджана и ключевых внешнеполитических приоритетов страны.

    В ходе "круглого стола" министр подчеркнул растущую региональную роль Азербайджана как стабилизирующей силы. Он проинформировал участников о достижениях страны в многосторонних форматах, особенно в период, когда международное сотрудничество требует большего доверия и эффективности.

    Джейхун Байрамов также сообщил о предстоящем проведении в Азербайджане 13-го Всемирного форума городов и Всемирного дня окружающей среды в 2026 году. По его словам, эти глобальные платформы объединят темы устойчивой урбанизации, надежного жилья, чистой энергетической инфраструктуры и мобилизации климатического финансирования, отражая региональную и глобальную ответственность страны.

    Министр напомнил об итогах Вашингтонского саммита от 8 августа, где была подписана совместная декларация и другие важные документы. Он отметил завершение закрытия структур Минского процесса ОБСЕ, что является международным признанием новой реальности в регионе в постконфликтный период.

    Акцентировав внимание на укреплении транспортных и энергетических коридоров, связывающих Каспийский и Черноморский регионы, Джейхун Байрамов еще раз подтвердил готовность Азербайджана к сотрудничеству со всеми партнерами. Он заявил, что мир, региональная взаимосвязанность, экономическая безопасность и устойчивое развитие останутся главными приоритетами будущей дипломатической деятельности страны.

    Ceyhun Bayramov Azərbaycan tədqiqatları üzrə IV Avropa Konfransında iştirak edib
