Беларусь уведомила МАГАТЭ о планах по расширению ядерной генерации

Беларусь проинформировала Международное агентство по атомной энергии о планах по расширению ядерной генерации в республике.

Как передает Report со ссылкой на белорусское внешнеполитическое ведомство, 5 декабря состоялась встреча заместителя главы МИД Игоря Секреты с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

"Заместитель министра проинформировал генерального директора о планах Беларуси по расширению ядерной генерации в соответствии с прогнозируемым ростом энергопотребления в стране, подчеркнув заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества с МАГАТЭ на всех этапах реализации ядерной энергетической программы", - говорится в сообщении.