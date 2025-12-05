Беларусь уведомила МАГАТЭ о планах по расширению ядерной генерации
Другие страны
- 05 декабря, 2025
- 23:33
Беларусь проинформировала Международное агентство по атомной энергии о планах по расширению ядерной генерации в республике.
Как передает Report со ссылкой на белорусское внешнеполитическое ведомство, 5 декабря состоялась встреча заместителя главы МИД Игоря Секреты с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
"Заместитель министра проинформировал генерального директора о планах Беларуси по расширению ядерной генерации в соответствии с прогнозируемым ростом энергопотребления в стране, подчеркнув заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества с МАГАТЭ на всех этапах реализации ядерной энергетической программы", - говорится в сообщении.
