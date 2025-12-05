Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Беларусь уведомила МАГАТЭ о планах по расширению ядерной генерации

    Другие страны
    • 05 декабря, 2025
    • 23:33
    Беларусь уведомила МАГАТЭ о планах по расширению ядерной генерации

    Беларусь проинформировала Международное агентство по атомной энергии о планах по расширению ядерной генерации в республике.

    Как передает Report со ссылкой на белорусское внешнеполитическое ведомство, 5 декабря состоялась встреча заместителя главы МИД Игоря Секреты с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

    "Заместитель министра проинформировал генерального директора о планах Беларуси по расширению ядерной генерации в соответствии с прогнозируемым ростом энергопотребления в стране, подчеркнув заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества с МАГАТЭ на всех этапах реализации ядерной энергетической программы", - говорится в сообщении.

    Беларусь МАГАТЭ
    Belarus nüvə enerjisi istehsalını genişləndirir
    Elvis

    Последние новости

    00:36

    На трассе Зыхский круг-аэропорт восстановлено нормальный скоростной режим

    Инфраструктура
    00:11

    Россия разорвала военные соглашения с Францией, Канадой и Португалией

    Другие страны
    23:48

    Рубио назвал штраф Еврокомиссии в отношении соцсети X атакой на народ США

    Другие страны
    23:33

    Беларусь уведомила МАГАТЭ о планах по расширению ядерной генерации

    Другие страны
    23:09

    В ФРГ тысячи школьников вышли на митинги против нового закона о военной службе

    Другие страны
    23:07
    Фото

    Состоялась жеребьевка финальной части ЧМ-2026

    Футбол
    22:42

    Дональд Трамп первым в истории получил Премию мира ФИФА

    Другие страны
    22:22
    Фото

    Азербайджан был представлен на дипломатической ярмарке в Киеве

    Внешняя политика
    22:18
    Фото

    Министр иностранных дел Азербайджана представил стратегическое видение страны на европейском форуме

    Внешняя политика
    Лента новостей