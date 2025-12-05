Состоялась жеребьевка финальной части ЧМ-2026

Состоялась жеребьёвка чемпионата мира по футболу 2026 года.

Как сообщает Report, жеребьёвка прошла в столице США, Вашингтоне.

48 сборных распределены по 12 группам.

Группа A: Мексика, Южная Корея, ЮАР, победитель Пути D УЕФА (Дания – Северная Македония/Чехия – Ирландия)

Группа B: Канада, Швейцария, Катар, победитель Пути A УЕФА (Италия – Северная Ирландия/Уэльс – Босния и Герцеговина)

Группа C: Бразилия, Марокко, Шотландия, Гаити

Группа D: США, Австралия, Парагвай, победитель Пути C УЕФА (Турция – Румыния/Словакия – Косово)

Группа E: Германия, Эквадор, Кот-д'Ивуар, Кюрасао

Группа F: Нидерланды, Япония, Тунис, победитель Пути B (Украина – Швеция/Польша – Албания)

Группа G: Бельгия, Иран, Египет, Новая Зеландия

Группа H: Испания, Уругвай, Саудовская Аравия, Кабо-Верде

Группа I: Франция, Сенегал, Норвегия, 2-е место в стыковом матче ФИФА (Боливия-Суринам/Ирак)

Группа A: Аргентина, Австрия, Алжир, Иордания

Группа K: Португалия, Колумбия, Узбекистан, Межконтинентальный стыковой матч ФИФА 1 (Новая Каледония-Ямайка/Демократическая Республика Конго)

Группа L: Англия, Хорватия, Панама, Гана

Отметим, что чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.