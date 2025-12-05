Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Состоялась жеребьевка финальной части ЧМ-2026

    Футбол
    • 05 декабря, 2025
    • 23:07
    Состоялась жеребьевка финальной части ЧМ-2026

    Состоялась жеребьёвка чемпионата мира по футболу 2026 года.

    Как сообщает Report, жеребьёвка прошла в столице США, Вашингтоне.

    48 сборных распределены по 12 группам.

    Группа A: Мексика, Южная Корея, ЮАР, победитель Пути D УЕФА (Дания – Северная Македония/Чехия – Ирландия)

    Группа B: Канада, Швейцария, Катар, победитель Пути A УЕФА (Италия – Северная Ирландия/Уэльс – Босния и Герцеговина)

    Группа C: Бразилия, Марокко, Шотландия, Гаити

    Группа D: США, Австралия, Парагвай, победитель Пути C УЕФА (Турция – Румыния/Словакия – Косово)

    Группа E: Германия, Эквадор, Кот-д'Ивуар, Кюрасао

    Группа F: Нидерланды, Япония, Тунис, победитель Пути B (Украина – Швеция/Польша – Албания)

    Группа G: Бельгия, Иран, Египет, Новая Зеландия

    Группа H: Испания, Уругвай, Саудовская Аравия, Кабо-Верде

    Группа I: Франция, Сенегал, Норвегия, 2-е место в стыковом матче ФИФА (Боливия-Суринам/Ирак)

    Группа A: Аргентина, Австрия, Алжир, Иордания

    Группа K: Португалия, Колумбия, Узбекистан, Межконтинентальный стыковой матч ФИФА 1 (Новая Каледония-Ямайка/Демократическая Республика Конго)

    Группа L: Англия, Хорватия, Панама, Гана

    Отметим, что чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

    ЧМ-2026 жеребьевка
    Фото
    DÇ-2026-nın final mərhələsinin püşkü atılıb
    Elvis

    Последние новости

    23:33

    Беларусь уведомила МАГАТЭ о планах по расширению ядерной генерации

    Другие страны
    23:09

    В ФРГ тысячи школьников вышли на митинги против нового закона о военной службе

    Другие страны
    23:07
    Фото

    Состоялась жеребьевка финальной части ЧМ-2026

    Футбол
    22:42

    Дональд Трамп первым в истории получил Премию мира ФИФА

    Другие страны
    22:22
    Фото

    Азербайджан был представлен на дипломатической ярмарке в Киеве

    Внешняя политика
    22:18
    Фото

    Министр иностранных дел Азербайджана представил стратегическое видение страны на европейском форуме

    Внешняя политика
    22:02

    СМИ: В Нидерландах заключенные взяли в заложники сотрудников тюрьмы

    Другие страны
    21:39

    Трамп заявил, что урегулирование украинского конфликта "на подходе"

    Другие страны
    21:22

    СМИ: Чарльз Кушнер хотел навестить Саркози в тюрьме

    Другие страны
    Лента новостей