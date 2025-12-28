Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Швеции во время урагана погибли два человека

    Другие страны
    • 28 декабря, 2025
    • 06:27
    Два человека погибли, более 40 тыс. хозяйств остались без электричества, тысячи упавших деревьев перекрыли дороги в результате урагана "Юханнес" в Швеции.

    Как передает Report, об этом пишет газета Dagens nyheter.

    Сильные ветры дуют над большей частью страны. В некоторых районах их скорость превысила 45 м/с.

    Упавшие деревья стали причиной многочисленных пробок на крупных трассах и небольших дорогах. "Только в центральной Швеции повалено более тысячи деревьев, в некоторых местах мы даже приостановили работы, потому что это опасно для тех, кто занимается расчисткой", - рассказал представитель Транспортного управления Денни Эрикссон. Оно призывает водителей оставаться дома, пока шторм не утихнет.

    В центре северного города Сундсвалль сорвало часть крыши отеля. Сильный ветер также повалил один из главных символов Рождества в королевстве - гигантского соломенного козла, устанавливаемого в центре города Евле, расположенного в 175 км к северо-западу от Стокгольма.

    Еще до урагана Транспортное управление объявило об отмене железнодорожного движения в центральной и северной частях страны. Также из-за неблагоприятных погодных условий на нескольких направлениях отменены рейсы морских паромов.

