В тяжелом ДТП в Башкортостане погибли четыре человека
В регионе
- 28 декабря, 2025
- 09:12
Четыре человека стали жертвами ДТП в Татышлинском районе Республики Башкортостан (РФ).
Как передает Report, об этом в своем телеграм-канале написал главный региональный госавтоинспектор Владимир Севастьянов.
Авария произошла на 88 км автодороги Бураево-Старобалтачево-Куеда, столкнулись Lada Granta и "ГАЗель".
"От сильного удара водитель легкового автомобиля и трое его пассажиров - трое мужчин и одна женщина, погибли на месте происшествия. Водителя ГАЗели и его пассажира с различными травмами доставили в больницу", - написал Севастьянов.
На месте инцидента работают сотрудники экстренных служб.
