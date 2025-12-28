В тяжелом ДТП в Башкортостане погибли четыре человека

Четыре человека стали жертвами ДТП в Татышлинском районе Республики Башкортостан (РФ).

Как передает Report, об этом в своем телеграм-канале написал главный региональный госавтоинспектор Владимир Севастьянов.

Авария произошла на 88 км автодороги Бураево-Старобалтачево-Куеда, столкнулись Lada Granta и "ГАЗель".

"От сильного удара водитель легкового автомобиля и трое его пассажиров - трое мужчин и одна женщина, погибли на месте происшествия. Водителя ГАЗели и его пассажира с различными травмами доставили в больницу", - написал Севастьянов.

На месте инцидента работают сотрудники экстренных служб.