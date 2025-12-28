Başqırdıstanda ağır yol qəzasında dörd nəfər ölüb
Region
- 28 dekabr, 2025
- 09:39
Başqırdıstan Respublikasının (Rusiya Federasiyası) Tatışlinski rayonunda baş verən yol-nəqliyyat hadisəsi nəticəsində 4 nəfər ölüb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə regionun baş yol müfəttişi Vladimir Sevastyanov teleqram kanalında yazıb.
Qəza Burayevo-Starobaltaçevo-Kueda yolunun 88-ci kilometrliyində baş verib. "Lada Qranta" və "QAZel" toqquşub.
"Avtomobilin ("Lada Qranta") sürücüsü və üç sərnişini (üç kişi və bir qadın) hadisə yerində ölüblər. "QAZel"in sürücüsü və sərnişini müxtəlif xəsarətlərlə xəstəxanaya aparılıb", - V.Sevastyanov yazıb.
Hadisə yerinə təcili xidmətlərin əməkdaşları cəlb olunub.
Son xəbərlər
09:55
Mərkəzi Afrika Respublikasında ümumi seçkilər başlayıbDigər ölkələr
09:43
Naxçıvanın dağlıq ərazilərində qarın hündürlüyü 29 sm-ə çatıbEkologiya
09:39
Foto
Başqırdıstanda ağır yol qəzasında dörd nəfər ölübRegion
09:12
Braziliya millisinin futbolçusu ölkəsinin klubuna transfer olunubFutbol
08:59
Ekvador 10 il ərzində ilk nüvə reaktoruna sahib olmağı planlaşdırırDigər ölkələr
08:43
Yaponiyada canavar zooparkdan qaçıb, ziyarətçilər təxliyə olunubDigər ölkələr
08:08
Foto
Texasda Azərbaycan vətəndaşları üçün səyyar konsulluq xidməti təşkil olunubXarici siyasət
08:06
Peru sahillərində 6,2 maqnitudalı zəlzələ baş veribDigər ölkələr
07:39