"CPM-İnvest İnvestisiya Şirkəti"nin səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək
Maliyyə
- 13 fevral, 2026
- 09:32
Aprelin 1-də, saat 11:00-da "CPM-İnvest İnvestisiya Şirkəti" ASC-nin səhmdarlarının növbəti ümumi yığıncağı keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, yığıncaq investisiya şirkətinin Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Kazım Kazımzadə küçəsi, 82 ünvanında yerləşən baş ofisində olacaq.
Yığıncağın gündəliyinə "CPM-İnvest"in 2025-ci il üzrə maliyyə (audit) hesabatının təsdiq edilməsi, ötən il əldə etdiyi xalis mənfəətin bir hissəsinin dividend kimi ödənilməsi məsələləri daxildir.
Xatırladaq ki, "CPM-İnvest" 2021-ci ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 800 min manatdır. İnvestisiya şirkətinin səhmdarı Kəmalə Məmmədovadır.
Son xəbərlər
10:23
Qazaxıstanda bu il 3,5 milyard dollarlıq yeni layihələr işə salınacaqRegion
10:19
AzMİ Bosniya və Herseqovinanın Metrologiya İnstitutu ilə əməkdaşlıq sənədi imzalayıbBiznes
10:17
Tehranda evdə partlayış olub, üç nəfər yaralanıbRegion
10:14
Japarov: Növbədənkənar seçkilərin keçirilməsini təklif edən qrupun fəaliyyəti araşdırılırRegion
10:09
Foto
Mediada Azərbaycan dilinin qorunması ARB24 telekanalında müzakirə olunubMedia
10:07
Foto
Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatında 1/4 final mərhələsinin ilk iştirakçıları müəyyənləşibFərdi
09:58
Neft ABŞ-nin İran və Venesuela ilə münasibətlərindəki gərginliyin azalması fonunda ucuzlaşıbEnergetika
09:45
XXV Qış Olimpiya Oyunlarında bu gün daha bir neçə yarış keçiriləcəkFərdi
09:43
Video