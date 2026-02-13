İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    "CPM-İnvest İnvestisiya Şirkəti"nin səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

    Maliyyə
    • 13 fevral, 2026
    • 09:32
    CPM-İnvest İnvestisiya Şirkətinin səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

    Aprelin 1-də, saat 11:00-da "CPM-İnvest İnvestisiya Şirkəti" ASC-nin səhmdarlarının növbəti ümumi yığıncağı keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, yığıncaq investisiya şirkətinin Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Kazım Kazımzadə küçəsi, 82 ünvanında yerləşən baş ofisində olacaq.

    Yığıncağın gündəliyinə "CPM-İnvest"in 2025-ci il üzrə maliyyə (audit) hesabatının təsdiq edilməsi, ötən il əldə etdiyi xalis mənfəətin bir hissəsinin dividend kimi ödənilməsi məsələləri daxildir.

    Xatırladaq ki, "CPM-İnvest" 2021-ci ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 800 min manatdır. İnvestisiya şirkətinin səhmdarı Kəmalə Məmmədovadır.

