    Azərbaycan Basketbol Liqası: XVII turun daha iki qarşılaşması baş tutacaq

    Komanda
    • 13 fevral, 2026
    • 09:26
    Azərbaycan Basketbol Liqası: XVII turun daha iki qarşılaşması baş tutacaq

    Azərbaycan Basketbol Liqasında XVII turun növbəti oyunları baş tutacaq.

    "Report" xəbər verir ki, günün ilk matçı A qrupu çərçivəsində Gəncədə keçiriləcək.

    "Gəncə" klubu "Abşeron Lions" kollektivini qəbul edəcək. Qarşılaşma Gəncə Olimpiya İdman Kompleksində, saat 17:00-da start götürəcək.

    Günün digər görüşündə isə B qrupunda yer alan komandalar üz-üzə gələcəklər. Hazırda turnir cədvəlinin lideri olan "Ordu" "Quba" kollektivini sınağa çəkəcək. Bu oyun Bakı İdman Sarayında, saat 19:00-da başlayacaq.

    Daha əvvəl keçirilən görüşlərdə "Sərhədçi" "Lənkəran"ı (83:69), "Naxçıvan" "Sumqayıt"ı (110:107) məğlub edib.

    Qeyd edək ki, XVII tura fevralın 14-də yekun vurulacaq.

    Azərbaycan Basketbol Liqası basketbol XVII tur

